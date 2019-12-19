Известный певец, поэт и композитор, давний болельщик «Спартака» Александр Градский в интервью «СЭ» отметил, что красно-белые уступили «Ростову» со счетом 1:4 в 19-м туре РПЛ из-за тактических ошибок Тедеско.

— Смотрим на состав команды в матче против «Ростова», — сказал Градский. — В защите вышли Зобнин, Мельгарехо и Крал — все трое не являются игроками обороны! Чего хочет добиться господин Тедеско? Очевидно, что его план был таким: бежать всей командой вперед, а вдруг забьют... Увидев такой состав, Валерий Карпин, как опытный футболист и тренер, понял, что соперника нужно встречать двумя-тремя эшелонами и ждать ошибок. Хотя Карпин пока еще не Бесков и даже не Романцев, но он просто хороший тренер, который видит ужасную реализацию красно-белых. В итоге план Карпина сработал, он набросал полную сумку голов, улыбнулся и поехал в отпуск.

К тому же два основных защитника пропускали матч из-за дисквалификации. Тедеско придумал выйти и играть в 8-9 человек в атаку. Это, конечно, афера с его стороны, но он решил: уж за 25-30 минут должны появиться 2-3 шанса забить, если будут бегать, как ненормальные. Что и получилось: начали бегать, как ненормальные, великолепно передавали мяч друг другу на протяжении 25 минут и имели 3-4 возможности забить. Не смогли, потому что они — не 18-летние немцы, их не учили в немецких академиях забивать в 9 из 10 таких случаев. Тедеско, конечно, обалдел: придумал такую модель, а игроки вышли и не могут в ворота попасть! Раз — мимо, два — в штангу, три, четыре — опять мимо. 25 минут побегали, а потом получили четыре мяча в свои ворота. Тедеско наконец осознал, что это не немцы, что их не учили в наших футбольных школах попадать в ворота. При этом в дубле уже «завял» Гапонов и еще два -три игрока, да и Айртон какой-никакой, но ведь защитник. Как могли два центра обороны одновременно «схлопотать» дисквалификацию?

Весь «хитрый план» Тедеско я понял уже на третьей минуте матча. (Андрей Сизякин)

Интервью Гладского полностью здесь