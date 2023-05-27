«Химки» — «Урал»: полузащитник гостей Юшин открыл счет

Полузащитник «Урала» Александр Юшин открыл счет в матче 29-го тура РПЛ против «Химок» — 1:0.

На 24-й минуте футболист вошел в штрафную подмосковной команды, обыграл защитника и пробил в дальний от себя левый угол ворот.

Юшин забил четвертый гол в чемпионате России-2022/23.