«Химки» — «Ротор»: все голы матча
22:07
«Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:1.
Счет открыл форвард гостей Камиль Муллин.
Второй мяч Камиля Муллина в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 29, 2020
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Ответный мяч забил Александр Ломовицкий.
? Александр Ломовицкий откликнулся на прострел Аршака Коряна и в касание отправил мяч в сетку.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 29, 2020
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