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«Химки» — «Ротор»: все голы матча

22:07

«Химки» и «Ротор» сыграли вничью в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:1.

Счет открыл форвард гостей Камиль Муллин.

Ответный мяч забил Александр Ломовицкий.

Химки — Ротор

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