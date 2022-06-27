Владелец «Спартака» Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»

27 июня Леонид Федун, который занимал пост вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, сообщает пресс-службаорганизации.

«Леонид Федун — ключевой человек в истории ЛУКОЙЛа и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах. От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях», — сказал президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев.

Сам Федун заявил, что эта ситуация не повлияет на футбольный клуб.

Федун купил контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. Нефтегигант — титульный спонсор московского клуба.

29 мая «Спартак» стал победителем БЕТСИТИ Кубка России по футболу сезона-2021/2022.