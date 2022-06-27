Владелец «Спартака» Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»
27 июня Леонид Федун, который занимал пост вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, сообщает пресс-службаорганизации.
«Леонид Федун — ключевой человек в истории ЛУКОЙЛа и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах. От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях», — сказал президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев.
Сам Федун заявил, что эта ситуация не повлияет на футбольный клуб.
Федун купил контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. Нефтегигант — титульный спонсор московского клуба.
29 мая «Спартак» стал победителем БЕТСИТИ Кубка России по футболу сезона-2021/2022.
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3
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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