«Химки» не могут выиграть на протяжении 15 матчей подряд

«Химки» проиграли «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ и продлили свою серию без побед во всех турнирах до 15 игр подряд.

Серия началась после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера команды. Под руководством Николая Писарева химчане проиграли 4 матча. После этого «Химки» возглавил Спартак Гогниев, с которым команда потерпела 9 поражений и 2 раза сыграла вничью.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 15 матчах. В Кубке России команда занимает последнее, четвертое место в группе A с 1 очком в 4 играх.