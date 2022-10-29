6:1! «Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ. Гогниева удалили в перерыве

«Динамо» на домашнем поле крупно обыграло «Химки» в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 6:1.

Голами в составе бело-голубых отметились Николя Муми Нгамале, Денис Макаров, Федор Смолов, Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев, оформивший дубль за две минуты.

Отметим, что в этом матче Нгамале отметился первым голом за «Динамо», а Смолов забил свой 101-й гол в чемпионате России.

За подмосковный клуб забил Илья Садыгов на 90+3-й минуте с пенальти и установил итоговый счет в матче.

В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!» Затем, после свистка на перерыв, Гогниев был удален за споры с судьей.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.