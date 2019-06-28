"Химик" стал фарм-клубом тульского "Арсенала"

Новомосковский "Химик" с сезона-2019/20 войдет в структуру тульского "Арсенала" и станет фарм-клубом команды из РПЛ, сообщает официальный сайт оружейников.
Состав "Химика" омолодится в связи с тем, что туляки будут наигрывать в новомосковской команде молодежь.
"Стремлению футболистов развиваться и показывать свои лучшие качества призван помочь статус фарм-клуба, который предполагает сквозную заявку с основной командой", – написано в заявлении пресс-службы "Арсенала".
Ранее "Химик" получил лицензию на право участвовать в ПФЛ на сезон-2019/20.
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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/khimik-arsenal-farm-klub-oruzheynikov/