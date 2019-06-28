"Химик" стал фарм-клубом тульского "Арсенала"

Новомосковский "Химик" с сезона-2019/20 войдет в структуру тульского "Арсенала" и станет фарм-клубом команды из РПЛ, сообщает официальный сайт оружейников.

Состав "Химика" омолодится в связи с тем, что туляки будут наигрывать в новомосковской команде молодежь.

"Стремлению футболистов развиваться и показывать свои лучшие качества призван помочь статус фарм-клуба, который предполагает сквозную заявку с основной командой", – написано в заявлении пресс-службы "Арсенала".

Ранее "Химик" получил лицензию на право участвовать в ПФЛ на сезон-2019/20.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020