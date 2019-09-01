Хильемарк стал игроком «Динамо»

Полузащитник «Дженоа» Оскар Хильемарк перешел в московское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В сообщении указано, что процесс передачи прав на футболиста российскому клубу завершен. Детали сделки не сообщаются.

27-летний швед в прошедшем сезоне провел 18 матчей за «Дженоа» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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