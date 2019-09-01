РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Хильемарк стал игроком «Динамо»

14:34
Теги:

Полузащитник «Дженоа» Оскар Хильемарк перешел в московское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В сообщении указано, что процесс передачи прав на футболиста российскому клубу завершен. Детали сделки не сообщаются.

27-летний швед в прошедшем сезоне провел 18 матчей за «Дженоа» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир