Хавбек киевского «Динамо» Кадири близок к возвращению в тульский «Арсенал»

Полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири покинул расположение команды, сообщает Sportarena.

По информации источника, 24-летний ганец вернется в тульский «Арсенал», за который выступал в сезоне-2018/19.

В сезоне-2019/20 Кадири провел 16 матчей за киевлян, в которых не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,6 миллиона евро.