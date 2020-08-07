Хавбек киевского «Динамо» Кадири близок к возвращению в тульский «Арсенал»
13:14
Полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири покинул расположение команды, сообщает Sportarena.
По информации источника, 24-летний ганец вернется в тульский «Арсенал», за который выступал в сезоне-2018/19.
В сезоне-2019/20 Кадири провел 16 матчей за киевлян, в которых не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,6 миллиона евро.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...