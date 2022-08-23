Хакшабанович прилетел в Шотландию для заключения контракта с «Селтиком»
Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович, приостановивший контракт с казанским клубом, прибыл в Шотландию для завершения перехода в «Селтик», сообщает The Times.
18 августа «СЭ» сообщал, что «Рубин» близок к соглашению о продаже 23-летнего черногорца в «Селтик».
Прошлым летом «Рубин» купил Хакшабановича у «Норчепинга» за 6,5 миллионов евро.
С марта 2022 года полузащитник выступал на правах аренды за «Юргорден», в составе которого отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 11 матчах. В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина».
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|
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|2
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|5
|
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|0
|4
|2
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|4
|
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|1
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|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|- : -
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
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|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
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|
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|- : -
|28.08
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|
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|
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|
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ЦСКА
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|К
|Ж
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