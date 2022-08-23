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Сегодня, 18:07

Хакшабанович прилетел в Шотландию для заключения контракта с «Селтиком»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович, приостановивший контракт с казанским клубом, прибыл в Шотландию для завершения перехода в «Селтик», сообщает The Times.

18 августа «СЭ» сообщал, что «Рубин» близок к соглашению о продаже 23-летнего черногорца в «Селтик».

Прошлым летом «Рубин» купил Хакшабановича у «Норчепинга» за 6,5 миллионов евро.

С марта 2022 года полузащитник выступал на правах аренды за «Юргорден», в составе которого отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 11 матчах. В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина».

ФК Рубин (Казань)
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