«Рубин» продаст Хакшабановича в «Селтик»

По информации «СЭ», «Рубин» близок к соглашению с шотландским «Селтиком» о продаже хавбека Сеяда Хакшабановича. Клубы обсуждают полноценный переход футболиста, а не аренду.

В начале августа «Рубин» и «Селтик» уже общались о переходе, но переговоры тогда не удались. Клуб из Шотландии не хотел брать футболиста из-за сложностей с финансовыми операциями. Накануне клубы возобновили переговоры и близки к соглашению.

Прошлым летом «Рубин» купил Хакшабановича у «Норчепинга» за 6,5 миллионов евро.

С марта 2022 года 23-летний швед выступал на правах аренды за «Юргорден», в составе которого отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 11 матчах. В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина».