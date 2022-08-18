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Сегодня, 10:54

«Рубин» продаст Хакшабановича в «Селтик»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сеяд Хакшабанович.
Фото ФК «Рубин»

По информации «СЭ», «Рубин» близок к соглашению с шотландским «Селтиком» о продаже хавбека Сеяда Хакшабановича. Клубы обсуждают полноценный переход футболиста, а не аренду.

В начале августа «Рубин» и «Селтик» уже общались о переходе, но переговоры тогда не удались. Клуб из Шотландии не хотел брать футболиста из-за сложностей с финансовыми операциями. Накануне клубы возобновили переговоры и близки к соглашению.

Прошлым летом «Рубин» купил Хакшабановича у «Норчепинга» за 6,5 миллионов евро.

С марта 2022 года 23-летний швед выступал на правах аренды за «Юргорден», в составе которого отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 11 матчах. В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина».

Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Селтик
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 КАМАЗ 5 4 1 0 8-3 13
2
 Алания 5 3 2 0 8-3 11
3
 Волгарь 5 3 1 1 6-4 10
4
 Рубин 5 2 2 1 9-5 8
5
 Арсенал 5 2 2 1 8-5 8
6
 Балтика 5 2 2 1 8-6 8
7
 Динамо Мх 5 2 2 1 5-4 8
8
 Енисей 5 2 2 1 7-7 8
9
 Кубань 5 2 1 2 6-5 7
10
 Уфа 5 2 1 2 5-6 7
11
 Краснодар-2 5 2 1 2 4-5 7
12
 Нефтехимик 5 1 2 2 4-4 5
13
 Родина 5 1 2 2 4-6 5
14
 Шинник 5 1 2 2 6-8 5
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 9-9 4
16
 Акрон 5 1 1 3 4-8 4
17
 Велес 5 1 0 4 3-8 3
18
 Волга 5 0 1 4 3-11 1
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21.08 12:45
Волга – Рубин
 - : -
21.08 13:00
Енисей – Шинник
 - : -
21.08 16:00
Уфа – Волгарь
 - : -
21.08 17:00
КАМАЗ – Акрон
 - : -
21.08 18:00
Балтика – Краснодар-2
 - : -
21.08 18:00
Нефтехимик – Велес
 - : -
21.08 19:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
21.08 20:00
Кубань – Алания
 - : -
21.08 20:00
Родина – Арсенал
 - : -
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Г
Василий Алейников

Василий Алейников

СКА-Хабаровск

 4
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 4
Артем Делькин

Артем Делькин

Волгарь

 3
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 4
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 3
Рустам Сосранов

Рустам Сосранов

СКА-Хабаровск

 2
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 4 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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