Губерниев отреагировал на слова Дзюбы в адрес комментатора Моссаковского

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес коллеги-комментатора Михаила Моссаковского.

«У нас некоторые футболы оборзели. С другой стороны, может быть, Дзюба хочет такой же славы, как у знаменитого Сергея Белякова, который разговаривал, как мы помним, в «Нашей Раше» с телевизором. У нас русская народная забава: разговор с телевизором и ругание комментаторов. Тем более, что, давайте скажем справедливо, комментаторы и нужны для того, чтобы их ругали, особенно футбольные. Я не психоаналитик Артема, но я еще раз хочу сказать, что если человек выбрал профессию, которая является публичной, он обязан следовать некоторым правилам. А Дзюба, как мне кажется, просто удар не держит. Он ведет себя как ребенок, точнее, делает вид, что он ребенок, но он взрослый мужик. С моей точки зрения, нужно быть чуточку умнее. Я очень хорошо отношусь к Артему, но временами его заносит в круги Леонида Викторовича Слуцкого», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

16 августа стало известно, что 34-летний форвард дисквалифицирован на два матча условно за угрозу в адрес журналиста — футболист грубо ответил представителю СМИ после игры 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей за слова в адрес журналиста.