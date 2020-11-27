Гончаренко объяснил, почему восхищается Ибрагимовичем

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что восхищается спортивным долголетием нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. В нынешнем сезоне на счету 39-летнего шведа 11 голов в 10 матчах во всех турнирах.

— Что касается Ибрагимовича, то это за гранью понимания, — заявил Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — В таком возрасте сохранить столько качеств, столько желания играть в футбол. У него харизма: он может очень сильно повлиять на коллектив.

К нему подступиться невозможно, а он за любой мяч цепляется. Он правильно просчитывает каждый вариант, не делает пустой работы. И очень любит футбол.