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Гончаренко — о прогрессе ЦСКА: «Мы стали более зрелой командой»

13:51
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настрое на матч 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

— Наша задача сыграть хорошо, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Мы стали более зрелой командой. Но работы еще много. Много надо еще пройти, чтобы научиться выигрывать матчи, в которых владеешь преимуществом.

Погода заставляет лучше двигаться на поле. Вот и вся разница.

ЦСКА — Сочи

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