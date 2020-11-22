Гончаренко — о прогрессе ЦСКА: «Мы стали более зрелой командой»
13:51
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настрое на матч 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».
— Наша задача сыграть хорошо, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Мы стали более зрелой командой. Но работы еще много. Много надо еще пройти, чтобы научиться выигрывать матчи, в которых владеешь преимуществом.
Погода заставляет лучше двигаться на поле. Вот и вся разница.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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