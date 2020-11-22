Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настрое на матч 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

— Наша задача сыграть хорошо, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Мы стали более зрелой командой. Но работы еще много. Много надо еще пройти, чтобы научиться выигрывать матчи, в которых владеешь преимуществом.

Погода заставляет лучше двигаться на поле. Вот и вся разница.