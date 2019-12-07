Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— Игру можно описать одним словом: ВАР. Полный ВАР! К сожалению, это главное событие матча, — приводит прессс-служба клуба слова Гончаренко.



— Вы уже видели повторы эпизодов с пенальти?

— Мы помним, что в прошлом сезоне в нашу пользу здесь не назначили два пенальти. Мы пробовали понять, каким образом назначаются одиннадцатиметровые, за что даются карточки, и осознали, что не понимаем, что происходит. Это касается и решений с ВАР, и желтых карточек, ведь игра не была грубой. По-моему, у нас вся команда висела на карточках.



— Насколько довольны тем, что завершили год на третьем месте? И можно ли поздравить «Зенит», который оторвался на 11 очков?

— Вы поздравьте, а мы будем сражаться. Если убрать эмоции, сегодня был достаточно хороший матч. Мы и «Краснодар» хорошо знаем возможности друг друга. Какие-то сюрпризы и неожиданные ходы бывают. Мы ожидали сегодня схему 4-4-2. Может, у них были проблемы с Бергом, плюс они не выпустили Игнатьева. Рассчитывали, что получим преимущество в центре. Матч был напряженным, такие нравятся болельщикам. Было мало моментов, но по накалу, по напряжению все было на уровне. Что касается в целом первой части сезона, то у нас были взлеты на Эверест и Марианские впадины. Могли играть очень ярко, могли проваливаться.

Это касается как целых матчей, так и отдельно взятых игр, где по ходу встречи мы выдавали яркие отрезки, а затем все менялось. Чтобы выиграть сегодня, нужно было больше смелости. Иногда мы ведем 1:0, но отдаем инициативу. При счете 1:1 мы зачастую не развиваем ситуацию, а смотрим, что предложит соперник. К сожалению, это есть, и этот компонент надо улучшать.



— Вы очень эмоционально реагируете на различные судейские решения. Не считаете, что по части внедрения ВАР надо что-то изменить?

— Думаю, что это уже неизбежно. Цена ошибки очень высока. Но трактовка ВАР никому непонятна. В целом эта система правильная, но надо сокращать время на просмотр и анализ ситуации. Сегодня три момента смотрели по пять минут, это очень много.

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