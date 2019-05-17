Гончаренко назвал матч, в котором потеря очков стала сильным ударом для игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением, почему армейцы потеряли много очков в весенней части чемпионата России.

– Раньше у нас была совсем другая команда. Она через многое прошла, выиграла немало титулов, – цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА. – Этой зимой, как и в прежние годы, мы очень хорошо поработали на сборе в Испании, и я абсолютно уверен, что нынешние перепады вовсе не стали следствием подготовки. Скорее, здесь дело в том, что команда только учится правильно реагировать на ту или иную ситуацию.

Сильным ударом стала потеря очков в матче с "Уфой". Вели 2:0, полностью контролировали игру, и вдруг – 2:2. Не упусти мы победу в том матче, возможно, не было бы и поражения от "Оренбурга".

Победа над "Спартаком"? ​Матчи ЦСКА со "Спартаком" всегда стоят особняком. Они совершенно непредсказуемы, настрой на них всегда запредельный, в каком бы состоянии ни находились соперники, и какие бы места они ни занимали.

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