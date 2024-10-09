Головин отметил молодого игрока из чемпионата России: «Его я знаю больше, чем Батракова»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, кого может отметить из молодых игроков чемпионата России.

«Отмечу Пиняева. Его я знаю больше, чем Батракова. Не смотрел старт этого чемпионата, не видел игры «Локомотива». Вижу статистику, что у него много забитых и голевых передач. А так — отмечу Пиняева», — сказал Головин.

С 7 по 15 октября у сборной России проходит учебно-тренировочный сбор. При этом все еще неизвестно, будет ли у национальной команды соперник во время этой паузы на игры сборных.