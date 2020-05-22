РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Голосования о продолжении чемпионата не было, дискуссия еще предстоит». Кикнадзе — о рестарте РПЛ

12:10
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, что голосовал против возобновления чемпионата России во время пандемии коронавируса.

Илья Геркус.Илья Геркус: «Николич осознанно кладет голову на рельсы. Голова Кикнадзе там уже лежит»

— Голосовал ли я за продление чемпионата? Нет. Во-первых, не было голосование организовано, — сказал Кикнадзе. — Дискуссия предстоит на собрании клубов лиги. Я отправил письмо в федерацию, в котором написал, что мы считаем, что при нынешних условиях чрезмерно опасно возвращаться. Если же все-таки возвращаться, нужно точно понимать, кто несет ответственность за возвращение. Просто потому что сумма исков, которые могут быть предъявлены, могут быть значительны для любого клуба лиги. Знаю, что сейчас работа над этим протоколом ведется, и надеюсь, что получим ответы на многие вопросы.

Я считаю, что сейчас очень опасно это делать. С другой стороны, здесь настолько динамичная система, потому что все время надо учитывать, что делают соперники. Немцы сейчас стартовали, надо посмотреть, какие будут последствия. Пока у них 8 травм достаточно серьезных после первых игровых дней. Сейчас надо посмотреть запустятся итальянцы и испанцы, запустятся ли англичане. Французы отошли в сторону. Мне кажется, что в ситуации, когда с одной стороны спортивные принципы, а с другой — жизнь и здоровье людей, нужно делать выбор. Либо мы должны защитить здоровье в полной мере, либо это слишком рисковая затея.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир