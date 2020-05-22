Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, что голосовал против возобновления чемпионата России во время пандемии коронавируса.

— Голосовал ли я за продление чемпионата? Нет. Во-первых, не было голосование организовано, — сказал Кикнадзе. — Дискуссия предстоит на собрании клубов лиги. Я отправил письмо в федерацию, в котором написал, что мы считаем, что при нынешних условиях чрезмерно опасно возвращаться. Если же все-таки возвращаться, нужно точно понимать, кто несет ответственность за возвращение. Просто потому что сумма исков, которые могут быть предъявлены, могут быть значительны для любого клуба лиги. Знаю, что сейчас работа над этим протоколом ведется, и надеюсь, что получим ответы на многие вопросы.

Я считаю, что сейчас очень опасно это делать. С другой стороны, здесь настолько динамичная система, потому что все время надо учитывать, что делают соперники. Немцы сейчас стартовали, надо посмотреть, какие будут последствия. Пока у них 8 травм достаточно серьезных после первых игровых дней. Сейчас надо посмотреть запустятся итальянцы и испанцы, запустятся ли англичане. Французы отошли в сторону. Мне кажется, что в ситуации, когда с одной стороны спортивные принципы, а с другой — жизнь и здоровье людей, нужно делать выбор. Либо мы должны защитить здоровье в полной мере, либо это слишком рисковая затея.