Голосование по Кубку РПЛ и распределение доходов пройдет 14 июля

Общее собрание клубов РПЛ состоится в четверг, 14 июля. На нем будут обсуждаться семь вопросов.

В этот день пройдет окончательное голосование команд по Кубку лиги, а также клубы распределят доходы РПЛ между собой.

Полная повестка заседания выглядит следующим образом:

— О статусе подготовки Кубка РПЛ;

— О распределении доходов и расходов на сезон-2022/23;

— О распределении дебиторской задолженности выбывших членов РПЛ;

— Об утверждении коммерческого регламента РПЛ сезона-2022/23;

— Об утверждении технического регламента РПЛ сезона-2022/23;

— Об официальном наименовании чемпионата России сезона-2022/23;

— Об утверждении существенных условий контрактов с международным вещателем.

Ранее сообщалось, что решение о проведении Кубка РПЛ должно быть принято до 15 июля. В этот день стартует новый сезон чемпионата России.