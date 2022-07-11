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Голосование по Кубку РПЛ и распределение доходов пройдет 14 июля

Иван Шитик
Корреспондент
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Общее собрание клубов РПЛ состоится в четверг, 14 июля. На нем будут обсуждаться семь вопросов.

В этот день пройдет окончательное голосование команд по Кубку лиги, а также клубы распределят доходы РПЛ между собой.

Полная повестка заседания выглядит следующим образом:

— О статусе подготовки Кубка РПЛ;
— О распределении доходов и расходов на сезон-2022/23;
— О распределении дебиторской задолженности выбывших членов РПЛ;
— Об утверждении коммерческого регламента РПЛ сезона-2022/23;
— Об утверждении технического регламента РПЛ сезона-2022/23;
— Об официальном наименовании чемпионата России сезона-2022/23;
— Об утверждении существенных условий контрактов с международным вещателем.

Ранее сообщалось, что решение о проведении Кубка РПЛ должно быть принято до 15 июля. В этот день стартует новый сезон чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/golosovanie-po-kubku-rpl-raspredelenie-dohodov-i-dolgov-sobranie-ligi-projdet-14-iyulya/
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