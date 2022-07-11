Голосование по Кубку РПЛ и распределение доходов пройдет 14 июля
Общее собрание клубов РПЛ состоится в четверг, 14 июля. На нем будут обсуждаться семь вопросов.
В этот день пройдет окончательное голосование команд по Кубку лиги, а также клубы распределят доходы РПЛ между собой.
Полная повестка заседания выглядит следующим образом:
— О статусе подготовки Кубка РПЛ;
— О распределении доходов и расходов на сезон-2022/23;
— О распределении дебиторской задолженности выбывших членов РПЛ;
— Об утверждении коммерческого регламента РПЛ сезона-2022/23;
— Об утверждении технического регламента РПЛ сезона-2022/23;
— Об официальном наименовании чемпионата России сезона-2022/23;
— Об утверждении существенных условий контрактов с международным вещателем.
Ранее сообщалось, что решение о проведении Кубка РПЛ должно быть принято до 15 июля. В этот день стартует новый сезон чемпионата России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -