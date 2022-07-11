Представитель Игнатьева рассказал, когда игрок определится с командой
Представитель бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что игрок находится на просмотре в «Локомотиве».
«Иван не тот футболист, который должен кем-то просматриваться. Да, у него были не очень хорошие крайние два года, но мне кажется, что он не попадает под категорию футболистов, которые должны сегодня просматриваться. У нас достаточно вариантов. Думаю, дедлайн 3-4 дня и будем определяться с командой», — сказал Агузаров «СЭ».
Ранее Metaratings.ru сообщил, что игрок находится на просмотре в «Локомотиве».
23-летний футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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