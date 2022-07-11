Представитель Игнатьева рассказал, когда игрок определится с командой

Представитель бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что игрок находится на просмотре в «Локомотиве».

«Иван не тот футболист, который должен кем-то просматриваться. Да, у него были не очень хорошие крайние два года, но мне кажется, что он не попадает под категорию футболистов, которые должны сегодня просматриваться. У нас достаточно вариантов. Думаю, дедлайн 3-4 дня и будем определяться с командой», — сказал Агузаров «СЭ».

Ранее Metaratings.ru сообщил, что игрок находится на просмотре в «Локомотиве».

23-летний футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.