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16 апреля, 23:48

Вратарь «Зенита» Кержаков: «Есть фестивальные бразильцы, есть более дисциплинированные»

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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о бразильских одноклубниках.

«Самый нетипичный бразилец в «Зените» — Дуглас, настоящий профик. Еще Марио. Недавно я был впечатлен, ознакомившись со статьей про Нино. Оказывается, он увлекается русской литературой, читает классиков. Все бразильцы разные. Есть фестивальные, есть более дисциплинированные», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

За «Зенит» выступают 8 бразильских игроков.

17 апреля «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет со «Спартаком» в рамках второго матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 19.30 мск. Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

В текущем сезоне 37-летний Кержаков провел 18 матчей, в которых пропустил 14 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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