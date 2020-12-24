Гол Нобоа «Спартаку» признали лучшим в декабре

Гол полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0) признан лучшим по итогам декабря.

Эквадорец отличился точным ударом из-за пределов штрафной на 57-й минуте встречи и принес победу своей команде. Отмечается, что болельщики выбрали лучшим гол Федора Чалова в ворота «Ростова», но эксперты РПЛ и «Матч Премьер» проголосовали за Нобоа.

Гол Кристиана Нобоа — лучший в декабре! ?



? Болельщики выбрали лучшим гол Фёдора Чалова, эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свои голоса за классный удар игрока «Сочи»



Нобоа забил гол в матче 18-го тура против «Спартака» ?#ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяцаРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/Q1E7ZvnQ2B — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020

В сезоне-2020/21 Нобоа провел 15 матчей за «Сочи», на его счету 8 голов и 2 результативных передачи.