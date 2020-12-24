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Гол Нобоа «Спартаку» признали лучшим в декабре

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Гол полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0) признан лучшим по итогам декабря.

Эквадорец отличился точным ударом из-за пределов штрафной на 57-й минуте встречи и принес победу своей команде. Отмечается, что болельщики выбрали лучшим гол Федора Чалова в ворота «Ростова», но эксперты РПЛ и «Матч Премьер» проголосовали за Нобоа.

В сезоне-2020/21 Нобоа провел 15 матчей за «Сочи», на его счету 8 голов и 2 результативных передачи.

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