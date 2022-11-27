Гогниев отреагировал на информацию о том, что ведущие игроки «Химок» хотят уйти из клуба

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отреагировал на информацию о том, что многие игроки хотят покинуть команду.

По информации «СЭ», ведущие футболисты подмосковного клуба намерены покинуть его. При этом РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков.

«На сегодняшний день это неактуально. Зачем вообще раскачивать эту тему?» — приводит VPrognoze слова Гогниева.

После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.