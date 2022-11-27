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Сегодня, 13:28

Гогниев отреагировал на информацию о том, что ведущие игроки «Химок» хотят уйти из клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отреагировал на информацию о том, что многие игроки хотят покинуть команду.

По информации «СЭ», ведущие футболисты подмосковного клуба намерены покинуть его. При этом РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков.

«На сегодняшний день это неактуально. Зачем вообще раскачивать эту тему?» — приводит VPrognoze слова Гогниева.

После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10463084-gogniev-otreagiroval-na-informaciyu-o-tom-chto-veduschie-igroki-himok-hotyat-pokinut-klub.html

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Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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0
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24 часа
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Неделя

Ведущие игроки «Химок» намерены покинуть клуб
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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