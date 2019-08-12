Глушаков в восьмой раз проиграл "Спартаку"

Для полузащитника Дениса Глушакова поражение "Ахмата" от "Спартака" (1:3) в Грозном стало восьмым в личном противостоянии с красно-белыми.

Выступая за "Локомотив" и "Ахмат", хавбек, на протяжении нескольких сезонов бывший капитаном "Спартака", выиграл у москвичей всего три раза, не отметился результативными действиями и получил четыре желтых карточки. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Дениса Глушакова против "Спартака"

Дата Клуб Счет Минуты Действия Оценка 19.07.2008 Локомотив 2:2 (д) 61 (з) - 6,0 09.11.2008 Локомотив 1:0 (г) 89 (з) - 6,0 30.05.2009 Локомотив 2:1 (д) 90 жк 6,0 18.10.2009 Локомотив 0:3 (г) 76 (з) - 5,5 28.03.2010 Локомотив 1:2 (г) 90 - 5,5 15.08.2010 Локомотив 2:3 (д) 63 (з) - 5,5 18.06.2011 Локомотив 0:2 (д) 90 - 6,0 29.10.2011 Локомотив 0:3 (г) 90 жк 5,5 20.11.2011 Локомотив 0:2 (г) 90 жк 5,5 13.05.2012 Локомотив 0:2 (д) 90 - 6,0 02.09.2012 Локомотив 2:1 (д) 90 жк 5,5 16.03.2013 Локомотив 0:0 (г) 72 - 5,5 11.08.2019 Ахмат 1:3 (д) 71 - 5,0

Итого: +3-2-8, 1062 минуты, 4 желтых карточки, ср.балл "СЭ" – 5,65.​

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр