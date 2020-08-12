Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не перейдет в «Химки», сообщил в своем Telegram-канале комментатор Илья Казаков. Ранее появлялась информация о том, что подмосковный клуб предложил игроку контракт на один год.

— Глушакова в Химках не будет, — написал Казаков. — Писал об этом — учитывая зарплату, статус и прочие факторы. Без агента сложно. «Урал»? «Сочи»?

Последней командой Глушакова был «Ахмат», где 33-летний хавбек выступал в сезоне-2019/20. В составе грозненской команды он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.