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Глушаков не перейдет в «Химки»

13:49
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не перейдет в «Химки», сообщил в своем Telegram-канале комментатор Илья Казаков. Ранее появлялась информация о том, что подмосковный клуб предложил игроку контракт на один год.

— Глушакова в Химках не будет, — написал Казаков. — Писал об этом — учитывая зарплату, статус и прочие факторы. Без агента сложно. «Урал»? «Сочи»?

Последней командой Глушакова был «Ахмат», где 33-летний хавбек выступал в сезоне-2019/20. В составе грозненской команды он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Дополнительная информация:

https://t.me/kazakovIlya1/88

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