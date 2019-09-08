Глушаков может сыграть с «Ростовом»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков восстановился после травмы. 32-летний хавбек готовится принять участие в матче 9-го тура чемпионата России против «Ростова», сообщает Twitter грозненцев.

Глушаков из-за дискомфорта мышцы задней поверхности бедра пропустил матч 7-го тура против ЦСКА (0:3) и попал в заявку, но так и не появился на поле в игре 8-го тура с «Тамбовом» (1:1).

@DGlushakov8 тренируется в общей группы команды и сможет принять участие в матче против «Ростова» после повреждения pic.twitter.com/U81JAMsLzM — Akhmat Team (@fcakhmatgrozny) September 8, 2019

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