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Глушаков может сыграть с «Ростовом»

8 сентября 2019, 23:58
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков восстановился после травмы. 32-летний хавбек готовится принять участие в матче 9-го тура чемпионата России против «Ростова», сообщает Twitter грозненцев.

Глушаков из-за дискомфорта мышцы задней поверхности бедра пропустил матч 7-го тура против ЦСКА (0:3) и попал в заявку, но так и не появился на поле в игре 8-го тура с «Тамбовом» (1:1).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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