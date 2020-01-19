Глушаков искупался и поздравил всех с Крещением
11:02
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в своем Instagram поздравил всех с Крещением. Он также опубликовал ролик, на котором искупался в холодной воде. Сейчас игрок вместе с командой находится на сборах в Турции.
— Всех с Крещением, всем здоровья и бодрости духа! — написал Глушаков.
Всех с Крещением, всем здоровья и бодрости духа! #поздравляю #праздник #крещениегосподне #крещение #крещенскиекупания #крещенскийсочельник #январь #святаявода #богоявление pic.twitter.com/TvsaBecuHP— Denis Glushakov (@DGlushakov8) January 19, 2020
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