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Экс-спортивный директор «Торпедо»: «Могли подписать Самошникова. Не хватило 50 тысяч рублей»

Экс-спортивный директор «Торпедо» рассказал, как в свое время клуб приобрел Самошникова
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в свое время клуб приобрел защитника Илью Самошникова.

— Вы в «Торпедо» занимались переходом Самошникова. С этим трансфером были какие-то адские сложности. Притом что агент у него не самый известный — человек по фамилии Моисеев.

— Еще до прихода в «Торпедо» я что-то слышал про Самошникова. Он тогда был в московском «Арарате». Я отправился на игру. Даже не зная, кто это, сразу обратил на него внимание — 77-й номер, скоростной, левша... Навел справки, начал по нему работать. Но заполучить Илью не смогли.

— Почему?

— Он уехал в «Шинник», потом сорвался переход в «Оренбург». Какая-то мутная история... Но мы постоянно были на связи. А не забрали в «Торпедо» Самошникова той зимой по нелепой причине. Узнаете, что помешало, — будете смеяться.

— Так что же?

— Не хватило 50 тысяч рублей.

— Да бросьте.

— Правда! Надо было добавить 50 тысяч к зарплате. И все, Илья наш.

— Кто произнес — «не добавим»?

— Не буду отвечать. В клубе считали, что мы не можем давать зарплату выше определенной суммы. Но потом возникает такая ситуация — и все стопорится из-за 50 тысяч. Для меня, футбольного человека, это...

— Так-так?

— Грех! Иначе не назовешь! А кто-то думал — да таких, как Самошников, на пятак ведро. Но летом 2019-го мы его все-таки подписали.

— Больше какой суммы «Торпедо» не готово было платить?

— 150 тысяч рублей. Тогда в «Торпедо» были скромнейшие зарплаты.

Роман Авдеев и&nbsp;Владислав Бондаренко. Владислав Бондаренко: «Торпедо» почти вышло наверх. На совете директоров Авдеев произнес: «Вы что творите?!»

Илья Самошников
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

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 5
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Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

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