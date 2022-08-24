Карпин отреагировал на возможный переход Норманна в «Локомотив»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику команды Матиасу Норманну.
«Впервые слышу об этой новости. Мнения пока никакого нет. Общался ли с Норманном? Все вопросы к клубу», — сказал Карпин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
Ранее «СЭ» стало известно, что «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Норманну, рассматривая его в качестве замены проданному «Ницце» Алексису Бека-Бека.
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|27.08
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|
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Факел – Спартак
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|27.08
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|
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Урал – Зенит
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