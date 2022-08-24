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Сегодня, 12:23

Карпин отреагировал на возможный переход Норманна в «Локомотив»

Читать «СЭ» в
Матиас Норманн.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику команды Матиасу Норманну.

«Впервые слышу об этой новости. Мнения пока никакого нет. Общался ли с Норманном? Все вопросы к клубу», — сказал Карпин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Норманну, рассматривая его в качестве замены проданному «Ницце» Алексису Бека-Бека.

Валерий Карпин
Матиас Норманн
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 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
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