Карпин отреагировал на возможный переход Норманна в «Локомотив»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику команды Матиасу Норманну.

«Впервые слышу об этой новости. Мнения пока никакого нет. Общался ли с Норманном? Все вопросы к клубу», — сказал Карпин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Норманну, рассматривая его в качестве замены проданному «Ницце» Алексису Бека-Бека.