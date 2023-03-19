Гогниев: «Конфликты есть в каждой команде. Но зачем ковыряться в грязном белье?»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев впервые прокомментировал информацию о том, что в начале марта у него случился конфликт с игроками команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

«Это внутренние дела, не надо в это влезать. Вам должно быть интересно спрашивать о футболе, а не об этом. Конфликты есть в каждой команде. Я как футболист знаю об этом. Бывают и драки, все случается. Это большой коллектив, в котором есть свои нюансы. Зачем ковыряться в грязном белье? Давайте обсуждать футбол, надо думать о нем», — приводит Sport24 слова Гогниева.

Сегодня, 19 марта, «Химки» потерпели поражение от «Ростова» в рамках матча 20-го тура чемпионата России (0:1). Подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (13 очков).