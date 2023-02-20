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Сегодня, 11:00

Глава совдира «Локомотива» высказал мнение по поводу перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию.

— Еще один глобальный вопрос, который обсуждается: возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию. Ваше мнение — нужно ли это?

— Все будет зависеть от того, какую позицию будет занимать УЕФА. Рабочая группа создана. Наверное, нужно дать ей время немного поработать. Может, до момента ее создания мы были настроены более радикально, но если сейчас РФС и УЕФА приняли такое решение, нужно побороться за место в Европе, дать шанс рабочей группе. Хотя многие федерации по разным видам спорта уже фактически на заключительной стадии переговоров с азиатскими федерациями. Спортсменам надо соревноваться. Конечно, мы как клуб, который баловал своих болельщиков Лигой чемпионов и Лигой Европы в последние годы, потеряем в зрелищности. Но, с другой стороны, мы видим, что и ведущие европейские игроки едут в азиатские клубы. Может, пока там еще нет такой системы соревнований, как в Европе, но это не значит, что она не возникнет в ближайшие годы. Средства там есть, любовь к футболу тоже. Если наши футбольные руководители увидят, что с УЕФА все бесперспективно, там только тянут время, то... Что лучше, жить воспоминаниями или смотреть несколько вперед?

Нельзя сидеть сложа руки. Страна у нас огромная, интерес к спорту большой, болельщики в разных регионах хотят видеть ведущих спортсменов. Это комплексный, сложный вопрос, которым нужно заниматься, а не просто сидеть и ждать, когда нас пустят или не пустят в УЕФА. У спортсменов не очень длинный век.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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