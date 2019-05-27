Глава РПЛ сообщил, что посещаемость турнира выросла в сезоне-2018/19

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что посещаемость матчей РПЛ существенно повысилась в сезоне-2018/19.

– Безусловно по ходу сезона были форс-мажоры, но очень хорошо, что мы постарались не отступать от регламента. Среднее количество зрителей – 16 817 человек. В сумме – более 4 миллионов болельщиков на матчах премьер-лиги. Очень хорошо, что после ЧМ удалось сохранить зрительский интерес к футболу. Это результат множества факторов. Это заслуга клубов РПЛ, надо им содействовать. У нас продолжает сокращаться количество представителей органов внутренних дел. Количество сотрудников ОВД на матчах сократилось на 56 процентов. Использование пиротехники на матчах РПЛ сократилось на 28%, – сказал Прядкин на пресс-конференции.

В воскресенье, 26 мая, завершился чемпионат России-2018/19. Победителем премьер-лиги стал "Зенит", второе и третье место заняли соответственно "Локомотив" и "Краснодар". По итогам чемпионата в ФНЛ вылетели "Енисей"и "Анжи", а "Крылья Советов" и "Уфа" сыграют стыковые матчи с "Нижним Новгородом" и "Томью". (Александр Рогулев)

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