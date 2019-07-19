Глава комитета по этике РФС: "От "Ростова" жалоб на трансфер Мирзова не поступало"

Семен Андреев, глава комитета по этике РФС заявил "СЭ", что "Ростов" пока не подал жалобу на "Арсенал" в связи с якобы тайными переговорами с новобранцем "Спартака" Резиуаном Мирзовым.

Ранее "Ростов" выступил с официальным заявлением касательно перехода Резиуана Мирзова в "Спартак". Дончане заявили, что тульский "Арсенал" нарушил правила ФИФА, проведя переговоры с футболистом без их участия. Мирзов играл в тульском клубе на правах аренды в прошлом сезоне.

– Ничего от "Ростова" не поступало. Мы можем действовать только по обращению президента РФС, глав российских лиг, исполкома и бюро исполкома. "Ростов" должен обратиться к ним, они к нам. И только потом будем рассматривать.

– Какое наказание может ожидать "Ростов"?

– В дисциплинарном регламенте все прописано. (Арман Мкртчян)