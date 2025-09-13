Лещенко считает, что у «Динамо» нет нападения без Тюкавина

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о роли нападающего Константина Тюкавина для бело-голубых.

«Сомневаюсь, что он сыграет сегодня. Со «Спартаком» будет жесткая игра. После такой травмы игрок должен поберечься, чтобы не травмироваться вновь. Ему надо немного привыкнуть. Думаю, если он и выйдет, то не в полную силу. Хотя по Тюкавину соскучился, потому что сейчас у «Динамо» нет нападения», — сказал Лещенко «СЭ».

«СЭ» сообщал, что Тюкавин 7 сентября принял участие в товарищеском матче «Динамо» с молодежной командой бело-голубых (2:1). 23-летний форвард впервые сыграл после разрыва крестообразной связки, полученного 2 марта в Ростове-на-Дону.

13 сентября «Динамо» на своем поле примет «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ. Начало — в 16.45 по московскому времени.