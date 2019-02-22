Гильерме: "Локомотив" готов к возобновлению чемпионата процентов на 95"

Голкипер "Локомотива" Гильерме после разгромной победы над "Викингом" в товарищеском матче на сборе в Испании рассказал, в каком состоянии находится команда за две недели до игры с "Крыльями Советов". 2 марта красно-зеленые сыграют с самарской командой в первом официальном матче в 2019 году.

– В конце прошлого сбора я пропустил двусторонку – заболела спина, и мы решили не рисковать. Сейчас все нормально. Отыграл 45 минут. Надеюсь, следующий матч проведу полностью.

– Матч с "Викингом" получился легким для вратарей и всей команды.

– Да, работы у нас почти не было. Но это сборы, трудно найти соперника уровня команд чемпионата России.

– Насколько команда готова к возобновлению сезона?

– Процентов на 95. Впереди еще два матча. После следующей игры будем готовы на все сто. Уже соскучились по болельщикам. Ждем всех на матче с "Крыльями" 2 марта!