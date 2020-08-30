Гильерме догнал Березовского по сухим матчам
«Локомотив» в домашнем матче 6-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а Гильерме оформил 103-й «сухарь» в высшем российском дивизионе.
Голкипер железнодорожников и сборной России по числу сухих матчей сравнялся с лидером «Зенита» 1990-х Романом Березовским. Выше располагаются только предшественники Гильерме в национальной команде — Игорь Акинфеев, Сергей Рыжиков, Сергей Овчинников, Вячеслав Малафеев и Александр Филимонов. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по сухим матчам в чемпионате России
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
463
|
214
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов
|
339
|
131
|
Сергей Овчинников
|
Локомотив, Динамо
|
290
|
129
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
328
|
121
|
Александр Филимонов
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал
|
312
|
118
|
Гильерме
|
Локомотив
|
265
|
103
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
103
|
Александр Беленов
|
Спартак, Кубань, Анжи, Уфа
|
261
|
89
|
Владимир Габулов
|
Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал
|
300
|
87
|
Антон Шунин
|
Динамо
|
218
|
79