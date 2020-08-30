Гильерме догнал Березовского по сухим матчам

«Локомотив» в домашнем матче 6-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а Гильерме оформил 103-й «сухарь» в высшем российском дивизионе.

Голкипер железнодорожников и сборной России по числу сухих матчей сравнялся с лидером «Зенита» 1990-х Романом Березовским. Выше располагаются только предшественники Гильерме в национальной команде — Игорь Акинфеев, Сергей Рыжиков, Сергей Овчинников, Вячеслав Малафеев и Александр Филимонов. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России