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Гильерме догнал Березовского по сухим матчам

18:51
Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» в домашнем матче 6-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а Гильерме оформил 103-й «сухарь» в высшем российском дивизионе.

Голкипер железнодорожников и сборной России по числу сухих матчей сравнялся с лидером «Зенита» 1990-х Романом Березовским. Выше располагаются только предшественники Гильерме в национальной команде — Игорь Акинфеев, Сергей Рыжиков, Сергей Овчинников, Вячеслав Малафеев и Александр Филимонов. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по сухим матчам в чемпионате России

Вратарь

Клубы

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

463

214

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов

339

131

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

121

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал

312

118

Гильерме

Локомотив

265

103

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103

Александр Беленов

Спартак, Кубань, Анжи, Уфа

261

89

Владимир Габулов

Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал

300

87

Антон Шунин

Динамо

218

79

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