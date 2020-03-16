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Геркус выразил респект Семину после победы «Локомотива» над «Ростовом»

14:26
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своем официальном Twitter прокомментировал итоги матча 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив» (1:3).

— Гжегош Крыховяк, конечно, огонь, — написал Геркус. — Мы с Эриком Штоффельхаусом, конечно, представляли, что он крут, но, что настолько крут... — Просто браво! Снимаю виртуальную шляпу! Ну и остальные хороши, тоже. Юрий Павлович, респект.

Крыховяк забил гол и отдал результативную передачу.

Ростов — Локомотив

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