Геркус выразил респект Семину после победы «Локомотива» над «Ростовом»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своем официальном Twitter прокомментировал итоги матча 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив» (1:3).

— Гжегош Крыховяк, конечно, огонь, — написал Геркус. — Мы с Эриком Штоффельхаусом, конечно, представляли, что он крут, но, что настолько крут... — Просто браво! Снимаю виртуальную шляпу! Ну и остальные хороши, тоже. Юрий Павлович, респект.

Гжегош @GrzegKrychowiak конечно огонь ... Мы с @estoffelshaus конечно, представляли, что он крут, но, что настолько крут ??? ?

Просто браво! Снимаю виртуальную шляпу!!! Ну и остальные хороши, тоже. ЮП, респект ?! — Илья Геркус (@ilgerkus) March 15, 2020

Крыховяк забил гол и отдал результативную передачу.