10:50 | Футбол — РПЛ

Георгий Ярцев: "Кононов правильно ведет игру "Спартака"

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Бывший тренер "Спартака"  Георгий Ярцев - об игре команды под руководством Олега Кононова.

-  Слава богу, сейчас из команды не выходит никакого негатива. "Спартак" выиграл турнир в Катаре. Правда, если этот трофей считать огромной победой, тогда можно и успокоиться… Считаю, что такой сильной, мощной, результативной команда должна предстать весной, в чемпионате. Вот тогда и будем делать выводы. Пока идут только сборы, притирка.

– Что вам уже понравилось?

– Игра. Кононов и в предыдущих командах делал акцент на атаку. Меня радует нынешняя результативность. Много подходов к воротам. Правда, в обороне ошибок пока многовато. Среди защитников у Кононова есть выбор – Джикия, Комбаров, Боккетти, удививший всех на чемпионате мира Кутепов, молодой Рассказов, Жиго выздоравливает. Теперь главное найти среди них оптимальную четверку. Это его главная головная боль. Дай бог, чтобы Кононов выдержал. Ведь в таком клубе полутонов не бывает. Либо ты черный, либо – белый… Я за ним наблюдаю. Он правильно ведет игру. (Отдел футбола).

Полное интервью Георгия Ярцева - здесь

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/georgiy-yarcev-karrera-pereocenil-svoyu-rol-v-chempionstve-i-my-tozhe-1508233/

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