Георгий Ярцев: "Кононов правильно ведет игру "Спартака"

Бывший тренер "Спартака" Георгий Ярцев - об игре команды под руководством Олега Кононова.

- Слава богу, сейчас из команды не выходит никакого негатива. "Спартак" выиграл турнир в Катаре. Правда, если этот трофей считать огромной победой, тогда можно и успокоиться… Считаю, что такой сильной, мощной, результативной команда должна предстать весной, в чемпионате. Вот тогда и будем делать выводы. Пока идут только сборы, притирка.

– Что вам уже понравилось?

– Игра. Кононов и в предыдущих командах делал акцент на атаку. Меня радует нынешняя результативность. Много подходов к воротам. Правда, в обороне ошибок пока многовато. Среди защитников у Кононова есть выбор – Джикия, Комбаров, Боккетти, удививший всех на чемпионате мира Кутепов, молодой Рассказов, Жиго выздоравливает. Теперь главное найти среди них оптимальную четверку. Это его главная головная боль. Дай бог, чтобы Кононов выдержал. Ведь в таком клубе полутонов не бывает. Либо ты черный, либо – белый… Я за ним наблюдаю. Он правильно ведет игру. (Отдел футбола).

Полное интервью Георгия Ярцева - здесь