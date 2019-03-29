Геннадий Орлов: "На Краневиттера нельзя рассчитывать"

Комментатор Геннадий Орлов в своем видеоблоге на YouTube рассказал, почему не состоялся трансфер Матиаса Краневиттера в "Эспаньол".

– Летом "Зениту" нужно разговаривать с игроками: одни должны уйти в аренду, кто-то может покинуть клуб на постоянной основе.

Вот история с Краневиттером. Он договорился с "Эспаньолом", обрадовался, собрал вещи и поехал в Барселону. А ему там сказали: "Парень, мы тебя берем, но с одним условием: зарплату тебе будет платить "Зенит". Какая выгода тогда "Зениту" отдавать его в аренду?

Краневиттер в итоге вернулся. Вот недавно принимал участие в товарищеском матче с "Аустрией" (0:3). Судя по его игре, на него явно нельзя рассчитывать.

В текущем сезоне Матиас Краневиттер провел за "Зенит" 14 матчей и отдал 2 результативные передачи.