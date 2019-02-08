Геннадий Орлов: "Азмун сложный, как все талантливые люди"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что бывшему нападающему "Рубина" Сердару Азмуну нужно будет время на адаптацию в "Зените". Сегодня иранец, отыгравший на Кубке Азии, присоединился к команде на сборах.

- Еще у нас впереди Сердар Азмун. Он же сейчас отдыхает, был на Кубке Азии. Как-то будет входить в команду, - завил Орлов в эфире "Радио Зенит". - Хотя это вопрос сложный. Он из Ирана, немножко говорит по-русски. Сложный, как все талантливые люди. А он талантливый. Но я думаю, Семак решит вопрос вот этой химии, он обладает качеством педагога.

Не везет с игроками Бердыева? Но он же не всегда отдает самых лучших. Домингес был потрясающий игрок, помог выиграть чемпионство. Но его не любил Адвокат. А второй игрок - Семак. Он же из "Рубина" пришел.