Президент «Коринтианса»: «Юри Алберто — потрясающий форвард. Он подошел бы любому клубу мира»
Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес подтвердил, что хотел бы видеть в команде нападающего «Зенита» Юри Алберто.
«Юри Алберто, как я считаю, потрясающий форвард. Не сомневаюсь, что он подошел бы любому клубу мира. Ему 21 год, это отличный футболист. Конечно, мы хотим видеть его у себя. Но еще ничего не решено.
Я не хочу говорить о незавершенных переговорах. Детали могут измениться в любую минуту. Мы работаем над усилением команды», — приводит слова президента бразильского клуба ESPN.
В прошедшем сезоне 21-летний Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
23 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по ситуации с Алберто заявил следующее: «Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приходу к нам одного или даже двух игроков из Бразилии».
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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