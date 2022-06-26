Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес подтвердил, что хотел бы видеть в команде нападающего «Зенита» Юри Алберто.

«Юри Алберто, как я считаю, потрясающий форвард. Не сомневаюсь, что он подошел бы любому клубу мира. Ему 21 год, это отличный футболист. Конечно, мы хотим видеть его у себя. Но еще ничего не решено.

Я не хочу говорить о незавершенных переговорах. Детали могут измениться в любую минуту. Мы работаем над усилением команды», — приводит слова президента бразильского клуба ESPN.

В прошедшем сезоне 21-летний Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

23 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по ситуации с Алберто заявил следующее: «Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приходу к нам одного или даже двух игроков из Бразилии».