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Сегодня, 12:48

Бывший гендиректор «Спартака» Мележиков стал новым исполнительным директором РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский специалист Евгений Мележиков стал новым исполнительным директором РПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Сергею Чебану, ранее занимавшему должность исполнительного директора, предложена должность советника.

Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год специалист занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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