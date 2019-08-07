Гендиректор "Сочи": "Ведем переговоры с Заболотным"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал "СЭ" интерес к нападающему "Зенита" Антону Заболотному.
Ранее издание "Чемпионат.com" сообщило, что петербургский клуб может разорвать контракт с 28-летним форвардом.
– Вы по-прежнему интересуетесь Заболотным? – вопрос Рубашко.
– Пока рано что-то уточнять в данный момент.
– Вы ведете переговоры с "Зенитом"?
– Переговоры ведем.
– Насколько близки к разрешению переговоров?
– Переговоры ведем, а насколько близки, время покажет.
В минувшем сезоне Заболотный принял участие в 30 играх "Зенита". На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года.
В текущем сезоне нападающий провел три матча за "Зенит-2" в первенстве ПФЛ, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. (Арман Мкртчян)