Гендиректор «Шахтера»: «Никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов за Тимощука. А оно так и есть»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин — о переходе Анатолия Тимощука в «Зенит» в 2007 году. Он утверждает, что российский клуб заплатил 25 миллионов евро за полузащитника. Сейчас бывший футболист входит в тренерский штаб сине-бело-голубых.

— Такое понятие, как рыночная стоимость — его нет, — цитирует Палкина Tribuna.com. — Например, когда мы продавали Тимощука, никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов. А оно же так и есть. Рассказывают, трубами отдали, газом... Что только не писали. Но факт в том, что на тот момент они были готовы отдать эти деньги. Он нужен был им, за 25 миллионов только им. Считаю, он отбил все эти заплаченные деньги. Значит, они приняли правильное решение.

В качестве игрока Тимощук в составе «Зенита» дважды выиграл чемпионат России, стал победителем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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