Осинькин оценил дебют Бейла за «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал дебют Сильвие Бегича и Глинна Бейла в составе самарцев в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

— Как оцените игру новичков: Бегича и Бейла?

— Бегич новичок только для клуба. Но в РПЛ у него большой опыт, он достаточно адаптирован к чемпионату. Глинн Бейл — полноценный дебютант. Он в команде немного, прибыл к нам за день до последней игры. Сложный процесс адаптации. Ему надо познакомиться с ребятами, с россйиским футболом. Обоих футболистов мы использовали в товарищеской игре с «Уралом». Они сыграли хорошо в том матче. Приняли решение, что сегодня они могут выйти в стартовом составе. Не считаю, что кто-то из них провалил игру. Они провели нормальный матч.

Бегич перешел в «Крылья Советов» из «Рубина» на правах аренды до конца сезона-2021/22. Бейл перешел в самарский клуб из нидерландского «Эммена».