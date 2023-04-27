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Сегодня, 15:55

Асхабадзе — о встрече клубов РПЛ с Каманцевым: «Он не сказал практически ни одного слова!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос «СЭ» о пользе встреч с российским судейским корпусом.

— Встречи с представителями ЭСК могут пойти на пользу?

— Если разбирать условно каждый эпизод, когда они будут ездить, где будет присутствовать тренерский штаб, игрок, руководитель, конечно, они могут повлиять хотя бы для понимания того, что происходит. Но те вопросы, которые я озвучивал, не касались конкретных точечных ошибок судей в поле. Мне непонятна система назначений судей, а также истории, когда судья по статистике с определенным клубом ошибался очень много, еще со времен ФНЛ, если нас взять. Его постоянно назначают на эти клубы. Почему нельзя сделать рокировку, уйти от этого негатива. Я задавал эти конкретные вопросы. Меня, может быть, не в полной мере устроил ответ Митрофанова. Но он достаточно доступный и понятный был. Мы не будем вдаваться в подробности. Но Каманцев не сказал практически ни одного слова! Это подтвердят все участники. Поэтому я сказал в начале, что не получил до конца все ответы.

Также Асхабадзе рассказал, удовлетворен ли он встречей с судьями, которая пройдет в конце сезона РПЛ.

«Это была коллегиальная история. Кто-то из клубов предложили встречаться чаще, общаться. Для меня это только позитив. Если ты открыт, то открыт ко всем. Вы не заявляете популистски, что вы открыты, но не знали, что должны были общаться. Я сказал, почему вы условно приехали к одной команде. Я сейчас не обвиняю «Спартак». Это их право. Почему вы не сказали всем, что можете. Я подчеркнул, что если бы они уведомили клубы о том, что готовы общаться раньше и приезжать, то, наверное, вопросов было бы намного меньше», — сказал Асхабадзе «СЭ».

После 24 матчей «Факел» с 18 очками располагается на 14-м месте. 28 апреля воронежцы сыграют в Москве с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ.

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Павел Каманцев
Роман Асхабадзе
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Габулов назвал ненормальной ситуацию с количеством тренеров в «Химках»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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