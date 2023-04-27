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Сегодня, 15:45

Асхабадзе раскритиковал работу ЭСК: «По мне, бред, что надо обращаться, чтобы получить ответы на озвученные мною вопросы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в комментарии для «СЭ» объяснил слова спортивного директора клуба Кирилла Котова о судействе.

Ранее Котов в комментарии для «СЭ» заявил, что «Факел» не нужен премьер-лиге.

— ЭСК ни на что не влияет?

— А на что она влияет. А вы сами разбираетесь, на что она влияет? Она просто признает ошибки или не признает. Я спрашивал глобально о трактовках, назначениях, о системе поощрений и наказаний для судей, которая есть у всех. И у клубов свои есть ключевые показатели эффективности, которые мы выполняем или нет. И мы несем за это ответственность. Еще раз повторюсь, я не получил ответы на вопросы. И особенно меня умиляет заявление того же Каманцева после выхода о том, при чем здесь ЭСК, куда не подает запросы «Факел» и вопросы о том, как работает судейский комитет. Это разные вещи. Для меня является новостью, что мне, оказывается, надо обращаться в ЭСК, чтобы получить ответы на вопросы, которые я озвучил. По мне это бред, это так не работает.

— Высказывание спортивного директора Котова о том, что «Факел» не нужен РПЛ, немного взбудоражило СМИ.

— Это мысли Кирилла Николаевича. Я говорю про какие-то глобальные вещи, которые должны повлиять, чтобы улучшить работу судейского комитета, работу судей. Задал специально для этого вопросы, чтобы коллеги услышали. Кто-то, может, не задавал вопросы, кто-то стеснялся задать вопросы. Я не знаю. Другие поддержали. Кто-то начал говорить. Митрофанов высказал свою позицию. Мы получили предметную информацию касательно встреч, которые можно организовывать, общаться, разбирать эти моменты, — сказал Асхабадзе.

После 24 матчей «Факел» с 18 очками располагается на 14-м месте. 28 апреля воронежцы сыграют в Москве с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ.

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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