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Гендиректор «Динамо» назвал лучшего футболиста в России

20 декабря 2020, 23:40
Антон Шунин. Фото vtbrussia.ru.
Антон Шунин. Фото vtbrussia.ru.
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2020 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин поставил на первое место вратаря динамовцев Антона Шунина. Также в его пятерку попали: Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Миранчук («Аталанта»), Роман Зобнин («Спартак»), Мариу Фернандес (ЦСКА).

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