Гендиректор «Балтики» прокомментировал трансфер Бистровича

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал переход полузащитника Кристияна Бистровича, который пополнил состав калининградцев вчера, под самый занавес российского трансферного окна.

«Мы уже несколько месяцев рассматривали возможность приглашения Кристияна, но по разным причинам переход удалось оформить только в конце регистрационного периода. Зная класс Бистровича, понимая, что он достаточно быстро может быть интегрирован в систему игры команды, Сергей Николаевич Игнашевич был крайне заинтересован в его переходе. Мы очень рассчитываем на Кристияна, уверены, что он сможет многое дать команде в текущем сезоне. Отдельно стоит отметить, что игрок сам был заинтересован в переходе и выступлении за «Балтику», ради которого даже согласился на понижение зарплаты», — приводит слова Волженкина «Спорт День за Днем».

Бистрович перешел в ЦСКА в январе 2018 года, хавбек забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 96 матчах за красно-синих.

Во второй половине сезона-2022/23 футболист был в аренде в «Фортуне», он забил 1 гол в 13 играх за нидерландскую команду.

После 7 туров «Балтика» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. Лидирует «Краснодар» (17 очков).