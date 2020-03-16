Газон «Ростов Арены» должны привести в нормальное состояние к игре с «Арсеналом»

В пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области прокомментировали неудовлетворительное состояние газона «Ростов Арены» в последних двух играх сезона — с ЦСКА и «Локомотивом».

— ФГУП «Спорт-Ин» в декабре 2019 года передал футбольное поле в собственность региона в крайне неудовлетворительном состоянии.

Зимой агрономы каждый день восстанавливали газон, проводя все необходимые процедуры: аэрация, скарификация, пескование (использовано 50 тонн песка), подсев семян (более 700 кг), внесение комплекса удобрений и химикатов (более 400 кг), стрижка, полив и подогрев при помощи фитоламп, также был использован укрывной материал, который дышит, пропуская воду и свет. Отметим, что это делалось и делается под контролем сотрудников, которые были задействованы при подготовке тренировочных площадок к Чемпионату мира по футболу.

После матча «Ростов» — ЦСКА агрономы также сразу приступили к восстановлению газона. Привести его в нормальное состояние планируется до игры с тульским «Арсеналом» 5 апреля. Летом же газон стадиона обновят — то есть проведут реновацию, а ее можно делать только в летнее время — и поле вернется в первоначальное состояние, — сообщили «СЭ» в пресс-службе. (Дмитрий Зимин)